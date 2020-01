Probleme mari pentru Ianis Hagi in Belgia: A fost lasat in afara lotului

Morgen trekken we naar de Ghelamco Arena. KAA Gent staat momenteel op plaats twee in het klassement. Hannes Wolf kiest voor deze 20 spelers. Hrosovsky en Moller Dæhli zijn er terug bij. Hagi en Sierra vallen uit de selectie. 💪🏻🙏🏻🔵⚪️ #krcgenk #gntgnk #samengenk pic.twitter.com/PbhYGWCIZd - KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 24, 2020

Antrenorul Hannes Wolf a hotarat sa nu-l includa pe mijlocasul roman printre cei 20 de jucatori pe care se va baza sambata seara.Anuntul a fost facut prin intermediul unei postari pe Twitter, fara a preciza motivul acestei decizii."Maine ne vom deplasa pe Ghelamco Arena. KAA Genk se afla in prezent pe locul 2 in clasamentul primei ligi de fotbal din Belgia. Pentru acest meci, Hannes Wolf a ales 20 de jucatori, Hrosovsky si Moller Daehli numarandu-se printre convocati. Hagi si Sierra au fost lasati in afara lotului", se arata intr-un anunt facut de KRC Genk.In ultimul meci disputat de Genk, saptamana trecuta la Zulte, Ianis a fost in lot, insa n-a fost folosit niciun minut.Doar 718 minute a jucat Ianis pentru Genk in acest sezon.I.G.