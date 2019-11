Raducioiu, despre Ianis Hagi: Nu merita sa fie titular

Ziare.

com

Fostul atacant roman crede ca lui Ianis "ii lipseste ceva din punct de vedere al calitatii si cum se exprima in teren"."Sunt convins ca Ianis nu merita, inca, sa fie titular. Nu vreau sa folosesc multe cuvinte acum pentru ca nu are rost. In momentul de fata nu merita sa joace titular. Nu stim ce se intampla in timpul saptamanii, nu stim cum se antreneaza. A venit un nou antrenor, am inteles ca un german. Hai sa ii dam un pic de timp, cateva saptamani lui Ianis Hagi sa reuseasca sa isi gaseasca intr-un fel sau altul ritmul, intensitatea in antrenamente si sa il convinga pe antrenor sa joace titular", a spus Raducioiu la Telekom Sport "Eu nu cred ca lui Ianis Hagi ii lipseste disciplina. E evident ca ceva ii lipseste din punct de vedere al calitatii si cum se exprima el in teren. Probabil ii trebuie o mai mare intensitate, mai multa rautate. Nu vreau sa il critic foarte mult pe Ianis Hagi. Nu imi permit pentru ca il cunosc foarte bine pe acest copil. Dar evident ne intrebam de atatea luni de ce nu reuseste sa joace si sa se impuna la echipa aceasta", a continuat acesta.Ianis Hagi are doar 561 de minute jucate pentru Genk in acest sezon!4 milioane de euro a platit gruparea belgiana pentru a-l achizitiona pe mijlocasul roman in varsta de 21 de ani de la Viitorul.