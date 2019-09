Reactia lui Ianis Hagi dupa ce a fost trimis pe banca de rezerve de la Genk

Ziare.

Chiar si asa, fotbalistul in varsta de 20 de ani nu-si face griji si spune ca totul face parte din procesul de acomodare."Iau totul pas cu pas si va fi mai bine. Trebuie sa o iei de la capat in fiecare zi. De asta este fotbalul atat de frumos deoarece primesti o noua sansa la fiecare trei zile pentru a demonstra", a afirmat Ianis, citat de Voetbal Nieuws. De la transferul in Belgia, Ianis a disputat patru meciuri in care a bifat 142 de minute. El a prins doar un meci ca titular.Singurul sau gol in tricoul campioanei Belgiei a fost inregistrat chiar in meciul de debut.Belgienii au platit 4 milioane de euro in vara pentru a-l transfera de la Viitorul Constanta.C.S.