Reactia lui Ianis Hagi dupa primul gol inscris in Belgia

Tanarul mijlocas marturiseste ca este extrem de fericit si anunta ca nu se va opri aici."Este uimitor sa intri pe teren si sa reusesti sa marchezi golul victoriei. As vrea sa le multumesc colechipierilor, m-au ajutat mult de la venirea mea aici. sunt foarte fericit pentru acest gol. Am urmarit mingea din instinct. E grozav sa inscrii la prima atingere!Trebuie sa incerc sa ma adaptez la fotbalul din Belgia. Am jucat numai 15 minute acum, am nevoie de timp. Pot sa spun ca vreau sa muncesc si vreau sa imi fac colegii mandri. Vreau sa dau totul la fiecare meci!", a spus Ianis dupa partida de vineri seara.Ianis Hagi a avut parte de un debut fenomenal pentru Genk in campionatul Belgiei, reusind sa inscrie la prima atingere de balon.Ianis a fost trimis pe teren in minutul 74 si a avut nevoie de cateva secunde pentru a marca golul de 2-1 in meciul cu Kortrijk.Reusita lui Ianis a adus victoria campioanei Belgiei.