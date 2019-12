Un nou meci dezamagitor pentru Ianis Hagi

Ziare.

com

Mijlocasul ofensiv adus in vara de la Viitorul, in schimbul a aproximativ 4 milioane de euro, a jucat jumatate de ora in derbiul pierdut de Genk pe terenul lui Anderlecht, scor 2-0.Hagi junior a fost introdus dupa ce gazdele au marcat golul doi, insa n-a mai putut schimba soarta meciului.Evolutia lui Ianis a fost stearsa si lipsita de realizari, precum si a celorlalti jucatori ai campioanei, care traverseaza un sezon mult sub asteptari.Michel Vlap a marcat ambele goluri ale meciului, in minutele 54 si 61.Dupa 20 de etape disputate in acest sezon, Genk se afla abia pe locul 8, cu 28 de puncte.Pentru Ianis a fost cel de-al 14-lea meci jucat pentru Genk in campionat, insa in total are doar 578 de minute jucate, fiind introdus in special din postura de rezerva.I.G.