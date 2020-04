Viitorul asteapta "sume importante" de la Genk pentru transferul lui Ianis Hagi

Ziare.

Presedintele Viitorului spune ca gruparea constanteana are de primit "sume importante" de la campioana Belgiei."Genk are inca sa ne plateasca sume importante pentru transferul lui Ianis! Daca nu primim banii, eu sunt obligat sa platesc jucatorii din banii mei...", a spus Gica Popescu intr-o interventie la Digi Sport.4 milioane de euro a fost suma pentru care Viitorul a fost de acord sa-i dea drumul lui Ianis Hagi la Genk in vara anului trecut.Intre timp, Ianis a fost cedat, la inceputul acestui an, sub forma de imprumut la Rangers.Vezi si: Lazio negociaza cu Genk transferul lui Ianis Hagi: Suma ceruta de belgieni I.G.