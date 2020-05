Echipa la care Gica Hagi i-a interzis lui Ianis sa se transfere

Ziare.

Gica Hagi a anuntat public ca si-ar dori ca fiul sau sa ramana la Rangers, iar presa din Turcia dezvaluie ca "Regele" are si o formatie la care nu vrea sa-l vada niciodata pe Ianis.Fenerbahce e echipa la care Ianis nu va calca niciodata, daca e sa luam de buna informatia publicata de presa din Turcia."Ianis Hagi, care e nascut la Istabul, a primit interzis din partea tatalui sau sa mearga la Fenerbahce... De asemenea, Ianis ar fi un fan al lui Galatasaray", scrie Fotomac Citeste si: Prima reactie oficiala din tabara lui Rangers despre transferul lui Ianis Hagi Gica Hagi a jucat timp de 5 ani la Galatasaray, in perioada 1996-2001, fiind considerat un adevarat erou de fanii gruparii Cimbom.In cele 192 de meciuri jucate pentru Galatasaray, Gica Hagi a reusit 73 de goluri, trecandu-si in palmares nu mai putin de 10 trofee, printre care Cupa UEFA si Supercupa Europei.I.G.