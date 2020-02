Gica Hagi, in presa straina: "Ianis e numarul 10 perfect". Cum comenteaza mutarea la Rangers

Ziare.

In interviul acordat publicatiei care are birouri la New York si Londra, Gica Hagi a vorbit la superlativ despre Ianis, caruia ii prevede o "cariera foarte mare".Mai mult, Hagi a dezvaluit ca-l considera "numarul 10 perfect" pe Ianis, venit la Rangers sub forma de imprumut pana in vara de la Genk."Nu stiu cat de bun poate ajunge. Timpul ne va oferi un raspuns la intrebarea asta, dar cred ca Ianis poate avea o cariera foarte mare. I-am spus ca a devenit mai bun dupa experientele avute. Nu uitati ca e inca tanar. E puternic din punct de vedere mental si fizic, deci nu are regrete in ceea ce priveste deciziile luate", a spus Hagi pentru The Athletic "Poate aduce un plus de creativitate in jocul lui Rangers. In ultimii 30 de metri, poate face diferenta. In momente dificile are ceva special. In opinia mea, e un numar 10 perfect. Loveste mingea cu ambele picioare, e creativ, ii place sa joace in fata, ii paseaza atacantului si trimite o ultima minge bine", a adaugat patronul Viitorului.Mutarea lui Ianis Hagi la Rangers e vazuta cu ochi buni de Gica Hagi."Rangers e clubul ideal pentru el deoarece e tanar si are nevoie sa invete in fiecare zi. Rangers e un club fantastic, unde mentalitatea e foarte buna, cu presiunea de a castiga. Mentalitatea acestui club e sa castige in fiecare zi", a conchis "Regele".Ianis Hagi (21 de ani) a ajuns la Rangers in ultima zi a perioadei de transferuri din iarna. A disputat deja 3 meciuri in tricoul scotienilor, reusind si un gol.I.G.