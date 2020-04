Gica Hagi, pe punctul de a da o lovitura financiara cu transferul lui Ianis

Ziare.

"Regele" a avut inspiratia de a pastra procente dintr-un eventual viitor transfer al lui Ianis, iar aceasta decizie se poate dovedi castigatoare in vara.20% din suma incasata din urmatorul transfer al lui Ianis va merge catre Viitorul.Astfel, daca Rangers va plati 5 milioane de euro pentru Ianis, 1 milion de euro va merge in conturile constentenilor.Suma poate fi si mai mare daca Ianis ajunge la Lazio, asa cum tot sustine presa din Italia. Intre 8 si 10 milioane de euro ar fi dispusi sa plateasca italienii pentru a-l avea pe internationalul roman.4 milioane de euro a platit Genk in vara anului trecut pentru a-l transfera pe Ianis de la Viitorul.Vezi si: Probleme la transferul lui Ianis Hagi: Presa din Italia dezvaluie ca oficialii lui Rangers si mijlocasul roman sunt "la cutite" I.G.