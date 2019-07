Hagi anunta prima regula pentru transferul lui Ianis Hagi: Ce echipe l-au ofertat pe fiul "Regelui"

Ziare.

Mijlocasul ofensiv in varsta de 20 de ani e aproape de a pleca de la Viitorul, iar tatal sau dezvaluie prima regula pentru transferul acestuia.Ianis va fi cedat la echipa care ii va garanta ca va avea un rol important."Prima regula pentru transferul lui: Ianis sa joace! Mai departe, care o sa fie salariul lui si cati bani vor veni la club, mai vedem", a spus Hagi intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor "Bine, nu putem sa scriem in contract 'Ianis va fi titular', cum a zis Gigi. Ce zice Gigi e bun pentru voi, pentru media, ca aveti subiecte de discutie. Nici eu n-as accepta sa aduc un jucator si sa-i scriu in contract ca va fi titular! Ianis trebuie sa fie parte dintr-un proiect, asa cum a fost la Viitorul, sa aiba un rol important. Pe urma trebuie sa demonstreze el, sa castige respectul", a completat acesta.Sevilla, Ajax si, mai nou, Barcelona ar fi facut oferte pentru Ianis, iar Gica Hagi confirma ca echipe mari din Europa se afla pe urmele fiului sau, chiar daca nu dezvaluie nume."Discutam cu cluburi foarte mari, il cunosc toate cluburile mari. Popescu negociaza, ca el e presedintele. Eu n-am vorbit cu nimeni. Serios! Eu sunt patronul si antrenorul, Popescu e presedinte, negocierile le preia el. Bineinteles, stiu si eu discutiile. N-are rost sa dezvoltam un subiect in care nu s-a luat inca o decizie! Vom vedea daca va fi la Barcelona sau in alta parte", a conchis acesta.6 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.