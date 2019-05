Ianis Hagi, ca si plecat de la Viitorul: Ce spune Gica Hagi despre transferul fiului sau

Ziare.

Dorit de mai multe grupari importante din Europa, printre Ajax Amsterdam si Sevilla, Ianis "are sanse foarte multe sa plece", dupa cum dezvaluie chiar tatal sau.Gica Hagi evita, insa, sa ofere mai multe detalii in momentul de fata, preferand sa discute dupa finala de sambata cu Astra."Nu putem vorbi asa. Are sanse foarte multe sa plece, dar nu e facut nimic deocamdata si asteptam meciul acesta. Dupa meci vom lua decizii, o sa incercam sa fim mai concreti. De se va face la inceput e bine, daca nu pana incepe treaba la lotul national, ar fi bine sa se intample. Daca nu, vom vedea", a declarat Gica Hagi pentru Telekom Sport Vezi si:4 goluri si 7 assisturi a reusit Ianis Hagi in cele 37 de meciuri jucate pentru Viitorul in acest sezon.Pe urmele mijlocasului ofensiv in varsta de 20 de ani s-ar afla echipe importante din Europa, printre care Sevilla, Ajax Amsterdam, Standard Liege si Galatasaray Istanbul.3,5 milioane de euro e cota lui Ianis Hagi, potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.