Mesajul celor de la Viitorul dupa transferul lui Ianis Hagi la Rangers

Fosta campioana a Romaniei sustine ca este un motiv de mandrie faptul ca un jucator produs de club a ajuns sa evolueze pentru un club atat de important."Academia de Fotbal Gheorghe Hagi si FC Viitorul sunt mandre ca un nou jucator format, crescut la centrul de copii si juniori a ajuns la unul dintre cele mai importante cluburi din Europa. Ianis Hagi va evolua din acest an la multipla campioana a Scotiei, Glasgow Rangers, formatie ce detine un record fabulos la nivel mondial: 54 de titluri nationale! Fondat in 1872, Glasgow Rangers are in palmares si 33 de Cupe ale Scotiei, 27 de trofee ale Cupei Ligii Scotiei, precum si Cupa Cupelor, cucerita in 1972!Un inceput de 2020 in care Ianis Hagi va imbraca tricoul unui club foarte mare al Europei, cu o mentalitate puternica, de invingator si unde va fi pregatit de Steven Gerrard, un nume urias al fotbalului mondial!Academia de Fotbal Gheorghe Hagi si FC Viitorul ii transmit lui Ianis mult succes la noua echipa si un an cu cat mai multe realizari alaturi de noii colegi!", se arata in comunicatul Viitorului.Ianis Hagi a fost transferat de Rangers de la campioana Belgiei, Genk.Romanul a fost imprumutat pentru jumatate de sezon, cu optiunea unui transfer definitiv in vara in schimbul a 5 milioane de euro.7 este numarul pe care il va purta pe tricou tanarul international roman.M.D.