Presa din Belgia: Gica Hagi a rabufnit la adresa conducerii lui Genk

Jurnalistii belgieni interpreteaza cuvintele lui Gica Hagi ca un atac la adresa conducerii lui Genk."Ianis Hagi nu s-a ridicat la inaltimea asteptarilor la Genk, insa anturajul sau considera ca nu este din vina lui", noteaza publicatia Voetbal Primeur "In mod evident, Gica Hagi nu este multumit de modul in care fiul sau a fost tratat la Genk", continua sursa citata.Intr-o reactie oferita in weekend, Hagi a comentat pe scurt plecarea lui Ianis de la Genk: "Ce s-a intamplat nu a tinut de el. Cand a jucat si a tinut de el, a demonstrat ca a fost unul dintre cei mai buni".Glasgow Rangers l-a prezentat, vineri dimineata, pe Ianis Hagi, transferat sub forma de imprumut pana in vara de la Genk.Conform surselor noastre, in intelegerea dintre Genk si Glasgow Rangers exista si o optiune prin care formatia scotiana il poate transfera definitiv pe Ianis la sfarsitul sezonului, in schimbul a 5 milioane de euro.Glasgow Rangers este cea de-a patra echipa din cariera lui Ianis Hagi (21 de ani), dupa Viitorul, Fiorentina si Genk.La Genk, Ianis a jucat doar 718 minute in acest sezon, reusind 3 goluri si 4 pase de gol.I.G.