Avertismentul presei din Belgia dupa startul fulminant al lui Ianis Hagi la Rangers

Ziare.

com

Belgienii amintesc ca Ianis a inceput bine si la Genk si apoi s-a stins, motiv pentru care le recomanda celor entuziasmati sa mai aiba rabdare, iar jucatorului sa continue sa evolueze la fel de bine."Ianis Hagi a avut o 'luna de miere' fantastica in Scotia si i-a cucerit pe fanii lui Rangers. Daca jucatorul continua astfel, nu va trece mult pana la transferul definitiv. Totusi, entuziastii trebuie sa fie precauti.Ianis Hagi si-a facut si debutul la Genk cu un gol la primul meci. Tocmai de aceea e important ca el sa continue pe aceasta linie si in urmatoarele saptamani si luni", a scris Voetbal Primeur.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive in toate competitiile.Pentru a-l cumpara, Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro celor de la Genk in vara.C.S.