BBC dezvaluie planul lui Rangers in cazul lui Ianis Hagi

Ianis a impresionat de la sosirea sub forma de imprumut de la Genk, iar gruparea antrenata de Steven Gerrard intentioneaza sa faca mutarea permanenta, potrivit sursei citate."Fiul legendarului Gheorghe Hagi a devenit un jucator de baza pe Ibrox inca de la sosirea sa sub forma de imprumut d ela Genk. Cea mai mare contributie a avut-o in meciul tur cu Braga, cand a marcat de doua ori. Rangers va incerca din rasputeri sa-l pastreze pe jucatorul in varsta de 21 de ani si au si o optiune in acest sens", scrie BBC.BBC l-a inclus pe Ianis in primul 11 al jucatorilor din Scotia cu contracte sau imprumuturi aflate pe punctul de a expira:Forster - O'Donnell, Berra, Hartley, Hayes - Omeonga, Dicker, Lawless - Long, McNulty, Hagi.11 meciuri a disputat Ianis Hagi in tricoul lui Rangers, reusind trei goluri si oferind doua pase de gol.5 milioane de euro trebuie sa plateasca Rangers pentru a-l cumpara pe Ianis Hagi de la Genk.I.G.