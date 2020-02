Ce a spus Steven Gerrard dupa victoria lui Rangers din Cupa Scotiei si ce a remarcat la Ianis Hagi

Ziare.

Fostul mare jucator al lui Liverpool s-a declarat multumit de prestatia echipe in atac, dar jucatorii din defensiva nu s-au ridicat la nivelul asteptarilor.In ceea ce-l priveste pe Ianis Hagi, antrenorul lui Rangers a amintit de ocazia imensa irosita in debutul meciului."In prima repriza am stat bine din punct de vedere al posesiei mingii, ne-am creat si ocazii si puteam inscrie la lovitura de cap a lui Hagi sau la ocazia lui Moraes", a spus Gerrard."N-am avut probleme pe faza ofensiva in prima parte, insa n-am stat la fel de bine pe faza defensiva. Dupa ce am rezolvat acest aspect la vestiar, in repriza secunda am aratat mult mai bine", a completat acesta.Vezi si:Glasgow Rangers s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale Cupei Scotiei dupa ce s-a impus cu 4-1 pe terenul lui Hamilton.Ianis Hagi a inceput meciul ca titular si a stat in teren pana in minutul 73, cand a fost inlocuit.I.G.