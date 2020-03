Ce scrie presa din Scotia despre evolutia lui Ianis Hagi din meciul pierdut de Rangers cu Leverkusen

Ziare.

com

Internationalul roman a fost introdus in teren abia in minutul 68, iar jurnalistii scotieni au remarcat ca acesta a adus un plus de energie pe faza ofensiva."Intrat cu 22 de minute inainte de finalul meciului, Ianis a adus energia necesara si creativitate", scrie Scottish Daily Record."A intrat in ultimele 20 de minute si a aratat bine", noteaza si The Scottish Sun.Ambele publicatii l-au notat, insa, cu 4.Glasgow Rangers a fost invinsa cu 1-3, pe teren propriu, de Bayer Leverkusen.Golurile partidei au fost marcate de George Edmundson (min.75) pentru gazde, respectiv Kai Havertz (min.37 - penalti), Charles Aranguiz (min.67) si Leon Balley (min.88) pentru oaspeti.I.G.