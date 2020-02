Concluzia trasa de o legenda a lui Rangers dupa ultimul meci facut de Ianis Hagi in Europa League

Ziare.

"Vreau sa va vorbesc despre viziunea si atingerea lui Ianis Hagi. Aceasta este una dintre pasele sezonului! Stia ca Ryan Kent este in spatele sau. Tehnic este extrem de talentat!Este atat de talentat incat nici nu stim cu ce picior loveste mingea mai bine. Rolul de numar 10 i se poate potrivi. Baiatul asta este unul dintre cele mai mari talente ale Europei", a afirmat McCoist la postul BT Sport.Ianis s-a revansat in meciul cu Braga dupa penaltiul ratat si a oferit o pasa geniala la golul prin care Rangers a obtinut victoria si, totodata, calificarea.De la transferul in Scotia, Ianis Hagi a reusit trei goluri si doua pase decisive in cele sapte meciuri disputate in campionat si Europa League.In plus, Ianis a creat si alte actiuni ofensive, pe care colegii sai le-au ratat cu seninatate.C.S.