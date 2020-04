Cu ce fost jucator e comparat Ianis Hagi

Ziare.

Alex Rae spune ca Ianis a demonstrat prin evolutiile avute ca merita sa fie transferat."Cred ca a avut impact si a facut diferenta de cand a fost adus. Daca au bani, clar trebuie sa-l cumpere. N-a impresionat din punct de vedere fizic, insa are o tehnica foarte buna. Eu unul l-as transfera cu siguranta", a spus fostul jucator al lui Rangers pentru The Scottish Sun Scotianul care a imbracat tricoul lui Rangers in perioada 2004-2006 il compara pe Ianis Hagi cu Thomas Buffel."Imi aminteste de Thomas Buffel atunci cand a ajuns la Rangers", a completat Rae.Thomas Buffel, retras anul trecut, a jucat la Rangers timp de trei sezoane, intre 2005 si 2008.A mai evoluat in cariera sa pentru Feyenoord, Excelsior, Cercle Brugge, Genk si Zulte Waregem.I.G.