Daily Mail anunta transferul lui Ianis Hagi la Rangers

5 milioane de euro va plati gruparea scotiana pentru internationalaul roman, potrivit sursei citate "Gica Hagi crede ca Rangers e echipa potrivita pentru Ianis si a vorbit deja cu antrenorul Steven Gerrard", noteaza publicatia citata.11 meciuri a disputat Ianis Hagi in tricoul lui Rangers, reusind trei goluri si doua assisturi.Intelegere dintre Genk si Rangers include, pe langa imprumutul lui Ianis pana in vara, si o clauza de cumparare de 5 milioane de euro.In ultimele saptamani, presa din Italia a tot anuntat ca pe urmele mijlocasului ofensiv roman se afla Lazio Roma, dispusa chiar sa plateasca 10 milioane de euro pentru a-l avea in lot incepand cu sezonul urmator.I.G.