Decizia luata de conducatorii lui Rangers in privinta lui Steven Gerrard

Dezamagit de eliminarea suferita in Cupa Scotiei, Gerrard a recunoscut ca se gandeste la plecare, insa oficialii clubului n-au nicio intentie sa renunte la fostul mare jucator al lui Liverpool.Mai mult, presedintele lui Rangers, Dave King, l-ar fi asigurat pe Gerrard ca va ramane la carma echipei si in sezonul urmator, anunta Football Insider Vestea e cu siguranta buna si pentru Ianis Hagi, care are o relatie excelenta cu Steven Gerrard.Steven Gerrard o pregateste pe Rangers din vara lui 2018.In luna decembrie a anului trecut, Gerrard si staff-ul sau au primit contracte noi pentru urmatorii 5 ani.I.G.