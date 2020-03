Decizia luata de Steven Gerrard in privinta lui Ianis Hagi, dupa ce la ultimul meci l-a certat

Ziare.

Managerul lui Glasgow Rangers a hotarat sa ii mai acorde o sansa internationalului roman, pe care il va titulariza in partida cu Bayer Leverkusen, din optimile de finala ale Europa League, informeaza Rangers News Lui Ianis i-a mers bine in cele doua meciuri din Europa League disputate pana acum la Rangers, reusind doua goluri si o pasa decisiva contra portughezilor de la Braga.Partida dintre Glasgow Rangers si Bayer Leverkusen va avea loc joi, de la ora 22:00.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase de gol.Pentru a-l cumpara de la Genk , Glasgow Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro in vara.C.S.