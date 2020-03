FIFA ii intinde o mana de ajutor lui Ianis Hagi

Ziare.

Forul international cauta in prezent o varianta prin care contractele jucatorilor imprumutati sa nu expire la 30 iunie, scrie Glasgow LIVE Cum situatia cauzata de COVID-19 nu pare ca se va termina prea curand, exista riscul ca ligile din Europa sa se reia tocmai in luna iulie.In acest mod, sezonul ar urma sa fie prelungit pana la sfarsitul lunii august, iar jucatorii aflati sub forma de imprumut, precum Ianis Hagi, sa ramana la echipele curente.De asemenea, FIFA intentioneaza sa schimbe datele perioadei de transferuri din aceasta vara.Imprumutul lui Ianis Hagi de la Genk la Glasgow Rangers expira in mod normal la 30 iunie.Scotieni au o clauza in contract prin care il pot transfera pe internationalul roman in schimbul a 5 milioane de euro, insa, potrivit presei britanice, nu au luat inca o decizie in acest sezon si ar mai dori sa-l vada la lucru pe jucatorul in varsta de 21 de ani.Pe urmele lui Ianis s-ar mai afla, conform presei din Italia, si Lazio Roma, pregatita sa ofere 6 milioane de euro.I.G.