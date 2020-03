FIFA intervine dupa ce scotienii se tem ca Ianis Hagi nu va mai juca pentru Rangers

Ziare.

Presa din Scotia avertizeaza ca ca Ianis, al carui imprumut de la Genk la Rangers expira la 30 iunie, ar putea sa nu mai evolueze pentru gruparea scotiana in acest sezon, in cazul in care intreruperea campionatului se prelungeste.Intr-un raspuns acord Glasgow Times , oficialii FIFA anunta ca se gandesc la o solutie in acest sens."FIFA analizeaza situatia curenta si impactul potential pe care l-ar putea avea in toate zonele fotbalului, inclusiv problemele legate de contracte. Mai multe informatii vor fi anuntate in zille urmatoare", spune FIFA.Vezi: Scotienii, speriati de faptul ca Ianis Hagi ar putea sa nu mai joace pentru Rangers Ianis Hagi este imprumutat de la Genk pana in vara, iar in contract scotienii au optiunea de a-l transfera in schimbul a 5 milioane de euro.In aceste conditii, presiunea pe Rangers de a lua o decizie in cazul lui Ianis este si mai mare.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.I.G.