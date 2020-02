Gica Hagi dezvaluie secretul ascensiunii fiului sau

Ziare.

Regele afirma ca in spatele revenirii de forma se afla relatia speciala pe care Ianis Hagi o are cu managerul lui Rangers, Steven Gerrard."Inca de la inceput, Gerrard a fost foarte clar ca il doreste pe Ianis. Era convins de calitatea sa. El are un rol foarte mare in ascensiunea lui Ianis.Stie exact cum sa scoata ce e mai bun din el. Stie sa-i vorbeasca si cum sa-l integreze in grup. Increderea pe care o are in el i se datoreaza lui Steven Gerrard. Ianis stie ca nu se poate multumi cu ce a realizat pana acum si este foarte motivat", a spus Gica Hagi pentru presa scotiana.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive in toate competitiile.Pentru a-l cumpara definitiv, Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro celor de la Genk in vara.C.S.