Gica Hagi face un anunt important despre viitorul lui Ianis

Regele a afirmat ca fiul sau isi doreste sa continue in Scotia, la Rangers, si spera ca acesta sa fie cumparat de la Genk "Antrenorii lui Rangers sunt foarte multumiti de Ianis, iar el este foarte fericit in Scotia. Este multumit de ce a gasit acolo.Au fost multe discutii de viitorul lui si vom vedea ce se va intampla. Rangers are o clauza de cumparare, astfel ca de ei depinde", a afirmat Gica Hagi , conform Tribal Football Ianis Hagi este imprumutat de Rangers de la Genk pana in vara, iar clauza sa este in valoare de 5 milioane de euro.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Recent, in presa din Scotia au aparut informatii contradictorii legate de viitorul lui Ianis.C.S.