Ianis Hagi, avertizat de un fost jucator al lui Rangers

Fostul fundas ii transmite lui Ianis Hagi ca are nevoie de constanta pentru a fi iubit de suporterii scotieni."Ianis a avut niste partide foarte bune, a marcat goluri, a facut diferenta. De asta a fost adus, ca sa dea o pasa decisiva, sa aiba o sclipire, sa decida un meci. Are nevoie de constanta, suporterii lui Rangers sunt capriciosi, acum te ridica in slavi, te lauda, dar sunt severi daca nu dai totul pe teren", a spus Dorin Goian pentru Digi Sport "Fotbalul scotian are nevoie de un jucator cu calitatile lui Ianis, daca el va continua asa, Rangers il va cumpara. Va fi bine pentru el, va juca la o echipa de top din Europa", a contiuat acesta.Dorin Goian, acum in varsta de 39 de ani, a jucat pentru Glasgow Rangers timp de doua sezoane, in perioada 2011-2013.11 meciuri are Ianis in tricoul lui Rangers, reusind trei goluri si doua assisturi.