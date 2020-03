Ianis Hagi, certat de Steven Gerrard

Ziare.

Tehnicianul lui Gers a dezvaluit ca i-a certat la pauza meciului cu Ross County pe cei trei oameni din ofensiva: Ianis Hagi, Ryan Kent si Alfredo Morelos.Dintre cei trei, doar Ryan Kent s-a ridicat la nivelul asteptarilor lui Gerrard in partea secunda."Am vrut mai mult de la cei trei jucatori din fata asa ca i-am confruntat la pauza", a dezvaluit Gerrard."Ryan (Kent - n.red.) a inscris golul victoriei si ma bucur pentru ca a inteles ce i-am transmis. Sunt doua moduri prin care poti primi o critica: sa te ascunzi sau sa o primesti cu barbatie. Unii jucatori accepta critica si invata ceva din ea, in timp ce altii se victimizeaza si se ascund", a adaugat antrenorul lui Rangers.Vezi si: Presa din Scotia l-a criticat pe Ianis Hagi dupa un meci slab si i-a acordat cea mai mica nota din cadrul echipei Glasgow Rangers s-a impus cu 1-0 pe terenul lui Ross County , cu golul marcat de Ryan Kent in minutul 77.Ianis Hagi a fost titular, insa a fost inlocuit in minutul 63 dupa o prestatie dezamagitoare.I.G.