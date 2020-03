"Ianis Hagi, conflict pe teren cu un coechipier de la Rangers"

Ziare.

In minutul 78, Rangers a obtinut o lovitura libera periculoasa de la marginea careului, iar Ianis s-a dus glont catre minge.Numai ca fundasul stanga Borna Barisic nu i-a permis romanului sa execute.Dupa ce s-au contrazis pret de cateva secunde, Ianis a fost indepartat de catre un alt coechipier, iar Barisic a executat lovitura libera, care a trecut putin pe langa vinclul portii adverse.Ianis a ridicat mainile in sus semn a deznadajduire si s-a indepartat de langa minge.Vezi: Ce scrie presa din Scotia despre evolutia lui Ianis Hagi din meciul pierdut de Rangers cu Leverkusen Glasgow Rangers a fost invinsa cu 1-3, pe teren propriu, de Bayer Leverkusen.Golurile partidei au fost marcate de George Edmundson (min.75) pentru gazde, respectiv Kai Havertz (min.37 - penalti), Charles Aranguiz (min.67) si Leon Balley (min.88) pentru oaspeti.Ianis Hagi a inceput meciul ca rezerva, fiind introdus pe teren in minutul 68.I.G.