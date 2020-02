Ianis Hagi debuteaza in Europa League pentru Rangers: Mijlocasul roman, anuntat titular

Ziare.

Mijlocasul roman adus sub forma de imprumut de la Genk va fi folosit de Steven Gerrard in partea dreapta a atacului.Potrivit presei din Marea Britanie, primul "11" al lui Rangers va arata astfel:McGregor - Tavernier, Goldson, Katic, Barisic - Kamara, Davis, Arfield - Hagi, Morelos, Kent.Meciul dintre Rangers si Braga e programat in aceasta seara, de la ora 22:00.Ianis Hagi (21 de ani) a fost titular in ultimele patru meciuri jucate de gruparea scotiana.I.G.