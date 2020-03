Ianis Hagi i-a impresionat pe scotieni

Ziare.

Fostul international scotian Alan Rough l-a laudat pe Ianis, despre care spune ca are un viitor stralucitor in fata."Ianis pare un baiat cu multa incredere. Nu este deloc temator si stie sa-si asume riscuri. Are multa calitate si sunt convins ca va avea un viitor frumos pe Ibrox", a spus Alan Rough la BT Sport.Alan Rough a adunat 53 de prezente pentru nationala Scotiei, intre 1976 si 1986.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive in toate competitiile.Pentru a-l cumpara definitiv, Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro celor de la Genk in vara.C.S.