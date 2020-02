Ianis Hagi i-a transmis un mesaj Regelui dupa meciul minunat din Europa League

Ziare.

"Sper ca esti mandru de mine!", i-a transmis Ianis lui Gica Hagi , cel care a lacrimat dupa ce fiul sau a marcat al doilea gol din meciul cu Braga."Este pentru prima data cand familia mea a venit aici si sunt tare mandru ca au fost in tribuna. Sunt foarte fericit si cred ca i-am facut mandri. Eu doar imi fac treaba. De fiecare data cand intru pe teren, stiu ca e treaba mea sa dau pase de gol, sa creez si sa marchez", a afirmat Ianis pentru Sky Sports.Amintim ca Ianis Hagi a avut o seara fantastica in Europa League, reusind sa marcheze de doua ori si sa ofere o pasa decisiva in partida cu Braga , castigata de Rangers cu 3-2.In plus, Ianis a mai creat trei actiuni foarte periculoase si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri si 2 pase decisive in 6 meciuri Glasgow Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis.C.S.