Ianis Hagi primeste o veste buna

Mijlocasul adus sub forma de imprumut pana in vara de la Genk se numara printre jucatorii adaugati de scotieni pe lista UEFA, pe care mai sunt Matt Polster si Florian Kamberi.Cluburile au dreptul la trei schimbari pe lista UEFA dupa perioada de transferuri din iarna.In 16-imile Europa league, Rangers ii va infrunta pe portughezii de la Sporting Braga."Dubla" se va juca pe 20 februarie (turul, in Scotia) si 27 februarie (returul, in Portugalia.I.G.