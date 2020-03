Ianis Hagi reactioneaza vehement dupa zvonurile din ultimele zile

Regarding story about Ianis Hagi and Lazio appearing in paper



This is absolute nonsense



Ianis and his agent have told the club today this is lies and his priority and where he wants to be is Rangers, now and in the future



Ignore the nonsense, the irrelevant and the noise- Four Lads Had a Dream (@4ladshadadream) March 18, 2020

Astfel, internationalul roman, despre care presa din Italia a scris ca ar vrea sa plece de la Rangers pentru a prinde un transfer la Lazio , le-a transmis un mesaj clar conducatorilor clubului scotian.Ianis spune ca informatiile aparute in presa nu sunt adevarate si ca intentia sa e de a ramane la Rangers."Legat de povestea ca Ianis Hagi ar putea ajunge la Lazio... E o stire fara sens. Ianis si agentul sau au transmis clubului ca e o minciuna si ca prioritatea sa e sa ramana la Rangers. Ignorati aceste zgomote irelevante", scrie Four Lads Had a Dream pe Twitter.Ianis Hagi a ajuns la Rangers in ultima zi a lunii ianuarie, fiind adus sub forma de imprumut pana in vara de la Genk.In contractul semnat de cele doua formatii exista si o clauza prin care Rangers il poate transfera pe mijlocasul roman in varsta de 21 de ani in schimbul a 5 milioane de euro.In tricoul lui Rangers, Ianis a disputat deja 11 meciuri, reusind 3 goluri si doua assisturi.I.G.