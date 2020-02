Ianis Hagi, titular din nou la Glasgow Rangers

Ziare.

Mijlocasul roman va evolua in spatele celor doi atacanti.Primul "11" trimis in teren de antrenorul lui Glasgow Rangers, Steven Gerrard:McGregor - Tavernier, Goldson, Edmundson, Barisic - Kamara, Arfield, Aribo - Ianis Hagi - Kent, Morelos.Meciul dintre Hamilton si Rangers va incepe la ora 14:30 - ora Romaniei.In urma cu trei zile, in primul sau meci ca titular, Ianis a marcat golul victoriei lui Rangers in disputa cu Hibernian.I.G.