Ianis Hagi, titular din nou pentru Rangers: Cum a jucat in prima repriza

Ianis a fost cel mai bun jucator al lui Rangers in prima repriza, care s-a incheiat la egalitate, scor 0-0.Fotbalistul roman a avut in startul meciului o executie spectaculoasa pe spate din centrul careului, dar mingea s-a dus putin peste poarta.Apoi, Ianis a fost gasit excelent in careu, a facut o preluare de efect si a sutat din prima, dar portarul advers a reusit sa respinga.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.-revenim cu detalii-