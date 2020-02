Ianis Hagi va asista la o premiera in istoria lui Glasgow Rangers

Ziare.

La meciul pe care scotienii il vor disputa joi in Europa League va fi folosit pentru prima oara sistemul VAR pe Ibrox.Glasgow Rangers o va infrunta joi, de la ora 22:00 - ora Romaniei, pe Sporting Braga in prima mansa a 16-imilor de finala din Europa League.Mansa retur e programata saptamana viitoare, in Portugalia.Ianis Hagi a fost titular la Rangers in ultimele trei intalniri si e anuntat in primul "11" si pentru aceasta partida.I.G.