Iata cum s-a descurcat Ianis Hagi in cel de-al doilea meci ca titular la Glasgow Rangers

In meciul din Cupa Scotiei de la Hamilton, antrenorul Steven Gerrard l-a folosit pe Ianis in spatele varfurilor, insa prestatia internationalului roman n-a mai fost la fel de impresionanta ca la mijlocul saptamanii.Ianis a avut o mare ocazie de gol in minutul 5, cand a reluat cu capul putin pe langa poarta, si o combinatie de efect cu Morelos, dar cam atat!Gerrard a decis sa-l schimbe pe Ianis in minutul 73, cand scorul era 2-1 pentru Rangers, in locul sau fiind trimis in teren Steven Davis.Glasgow Rangers a castigat in cele din urma cu 4-1 si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Scotiei, dupa golurile marcate de Smith (min.38) pentru gazde, respectiv Arfield (min.25 si 90+2), Aribo (min.68) si Morelos (min.85) pentru oaspeti.I.G.