La ce echipa spera Dan Petrescu sa ajunga Ianis Hagi

"Bursucul" spera ca Ianis sa ajunga intr-o zi la Liverpool, alaturi de antrenorul lui Rangers, legenda "cormoranilor" - Steven Gerrarad."La cat de suparat eram dupa meci, am ramas in vestiar pana la 1 cred, sa vad meciul lui Glasgow, am avut emotii, mi-au dat lacrimile mai mult decat lui Gica, m-am bucurat foarte mult pentru Ianis. A dat primul gol cu stangul si al doilea cu dreptul. Nimeni nu mai stie, un fotbalist asa mai rar mai vezi", a spus Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa, potrivit Telekom Sport."In Anglia si in Scotia daca joci, la Glasgow sau la Celtic, ca in Anglia poti sa joci la orice echipa, simti ca esti fotbalist. Gica mi-a zis, m-a sunat imediat dupa meci, se simtea fericit in tribune, va dati seama, si el era emotionat. Sa ramana acolo cat mai mult si sa plece cu Gerrard la echipa urmatoare care speram cu totii sa fie Liverpool. Si cred eu ca intr-o zi Gerrard va ajunge la Liverpool pentru ca face treaba excelenta la Glasgow", a adaugat acesta.anis Hagi a marcat de doua ori pentru Glasgow Rangers in meciul castigat cu Sporting Braga, scor 3-2, in prima mansa a 16-imilor Europa League.Lusitanii au dominat prima ora a partidei si au condus 2-0 dupa golurile marcate de Fransergio (min.11) si Ruiz (min.59), insa Ianis Hagi a intors soarta meciului.Mijlocasul roman sosit sub forma de imprumut de la Genk a inscris prima oara in minutul 67, cu un sut frumos de la 15 metri, mingea lovind bara inainte de a intra in poarta.Apoi, in minutul 82, Ianis a punctat cu sansa dintr-o lovitura de la aproximativ 25 de metri, deviata de zid.Intre cele doua reusite, Ianis a pasat decisiv la golul lui Aribo, din minutul 75.