Masura luata de Glasgow Rangers dupa ce Ianis Hagi s-a intors in Romania

Astfel, Ianis a fost informat ca trebuie sa-si pastreze forma fizica desi este in izolare completa.Pentru a-l ajuta, el este monitorizat de oficialii lui Rangers printr-o aplicatie numita Strava, anunta presa din Scotia.El are un plan de exercitii pe care trebuie sa le efectueze zilnic si sa raporteze, la fel ca si restul fotbalistilor de la Rangers.In plus, lui Ianis i-a fost creat si un plan de nutritie, fiind de asemenea monitorizat de la distanta.Ianis mai primeste si sedinte tactice, pe care trebuie sa le urmareasca.C.S.