Meci important pentru Rangers: Ianis Hagi, anuntat titular

Ziare.

com

Ianis Hagi e anuntat din nou titular in trupa pregatita de Steven Gerrard.Meciul va avea loc in Portugalia, incepand cu ora 19:00 - ora Romaniei.In jocul tur, disputat acum o saptamana, Rangers s-a impus cu 3-2, dupa doua reusite ale lui Ianis.Tot in aceasta seara sunt programate si doua meciuri din optimile Ligii Campionilor, incepand cu ora 22:00 - ora Romaniei: Olympique Lyon - Juventus si Real Madrid - Manchester City.I.G.