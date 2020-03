Mesajul transmis de Ianis Hagi dupa ce s-a scris ca Rangers nu-l mai doreste

Ziare.

Aflat in autoizolare, Ianis a publicat pe contul de Instagram o poza in echipamentul lui Rangers."Imi lipseste deja", a scris tanarul fotbalist roman, care isi doreste sa ramana la Rangers.Scotienii au o clauza de cumparare in valoare de 5 milioane de euro.Totusi, ultimele informatii din Scotia arata ca cei de la Rangers nu ar mai fi la fel de incantati in privinta unui transfer definitiv.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.C.S.