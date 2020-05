Metoda prin care Rangers strange bani pentru transferul lui Ianis Hagi

Ziare.

Mijlocasul finlandez al lui Rangers, Glen Kamara, ar putea fi vandut la Olympqiue Marseille, scrie The Scottish Sun 8 milioane de lire sterline solicita Rangers in schimbul fotbalistului adus in urma cu un an de la Dundee.Cu banii incasati de pe Kamara, sefii de pe Ibrox sunt hotarati sa faca permanenta mutarea lui Ianis Hagi de la Genk,5 milioane de euro ar trebui sa plateasca Rangers pentru transferul internationalului roman.I.G.