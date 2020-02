Nota primita de Ianis Hagi dupa meciul fantastic facut in Europa League

Ziare.

com

Astfel, jurnalistii de la The Scottish Sun i-au acordat romanului nota 9, considerand ca a avut un joc aproape perfect.Amintim ca Ianis Hagi a avut o seara fantastica in Europa League, reusind sa marcheze de doua ori si sa ofere o pasa decisiva in partida cu Braga , castigata de Rangers cu 3-2.In plus, Ianis a mai creat trei actiuni foarte periculoase si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren.De la transferul in Scotia, Ianis are 3 goluri si 2 pase decisive in 6 meciuri Glasgow Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara pe Ianis.C.S.