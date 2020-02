Nota primita de Ianis Hagi dupa meciul jucat sambata pentru Glasgow Rangers

Ziare.

Internationalul roman a jucat timp de 73 de minute si a primit nota 7 din partea cotidianului The Scottish Sun.7 e cea mai mare nota acordata de publicatia in cauza la acest meci.Tot 7 au primit alti cinci jucatori de la Rangers: Barisic, Arfield, Kamara si Aribo, precum si trei de la Hamilton: Southwood, Easton si McMann.Vezi: Iata cum s-a descurcat Ianis Hagi in cel de-al doilea meci ca titular la Glasgow Rangers Arfield (min.25 si 90+2), Aribo (min.68) si Morelos (min.85) au marcat golurile lui Rangers, in timp ce pentru gazde a punctat Smith (min.38).Ianis Hagi a ajuns la Glasgow Rangers pe 31 ianuarie 2020.I.G.