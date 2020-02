Nota primita de Ianis Hagi dupa pasul gresit facut de Rangers in campionat

Ziare.

Pentru evolutia avuta in ultima etapa a campionatului Scotiei, mijlocasul roman in varsta de 21 de ani a fost notat cu 6 de catre publicatia The Scottish Sun.Cea mai mare nota de la Rangers a fost 7, luata de autorii golurilor, Kamberi si Aribo.Ianis a fost schimbat in minutul 78, cand Rangers se afla in avantaj pe tabela de marcaj."In incercarea de a-si proteja avantajul, Rangers i-a inlocuit pe Morelos si Hagi, insa au fost pedepsiti in urma unui corner", scrie sursa citata.Ianis Hagi a ajuns la 6 meciuri consercutive ca titular la Glasgow Rangers.2-2 a fost scorul intalnirii dintre St. Johnstone si Rangers.Dupa acest semiesec, Rangers a ajuns la 12 puncte in spatele primei clasate, marea rivala Celtic.I.G.