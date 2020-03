Presa britanica se inclina in fata lui Ianis Hagi

Ziare.

com

The Sportsman i-a dedicat un articol special lui Ianis, in care remarca ascensiunea din ultimele saptamani."Tanarul Hagi incepe sa calce pe urmele tatalui sau la Glasgow Rangers", a titrat publicatia britanica."Jucatorul in varsta de 21 de ani a avut un impact instant pe Ibrox sub comanda lui Steven Gerrard. Progresul sau este grozav pentru gigantii scotieni.Nu doar numele de pe spatele tricoului il face sa calce pe urmele tatalui. Capacitatea lui de a dribla, pasa, faptul ca loveste mingea cu ambele picioare si calitatile de play-maker sunt doar cateva din elementele cheie din jocul sau. Golurile marcate pentru Rangers au demonstrat ca este rapid, agil si cu o viziune grozava, dar si cu un ochi pentru poarta", a scris sursa citata.De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive in toate competitiile.Pentru a-l cumpara definitiv, Rangers trebuie sa achite 5 milioane de euro celor de la Genk in vara.C.S.