Presa din Belgia anunta ca Rangers a luat deja o decizie in cazul lui Ianis Hagi

Publicatia belgiana Voetbal Nieuws scrie ca Rangers il va transfera pe mijlocasul roman.In ultima zi a perioadei de transferuri din iarna, Ianis a fost imprumutat de Genk la Rangers, iar in contract exista si o optiune prin care gruparea scotiana il poate transfera in schimbul a 5 milioane de euro.O optiune pe care Rangers o va exercita in curand, potrivit sursei citate.Ianis Hagi (21 de ani) a reusit 3 goluri si o pasa de gl in cele 7 meciuri jucate pentru Rangers.4 milioane de euro a platit Genk pentru a-l aduce pe Ianis de la Viitorul, in vara anului trecut.I.G.