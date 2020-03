Presa din Belgia anunta noi probleme pentru Ianis Hagi

Ziare.

com

Publicatia Voetbal Primeur anunta ca, desi Rangers l-ar vrea pe Ianis si din vara, mutarea ar putea fi blocata de criza financiara ce urmeaza."Scotienii sunt multumiti de el, dar multe cluburi au batai mari de cap financiare din cauza crizei. Astfel, nu este inca sigur ca Rangers va exercita optiunea de cumparare in vara", a scris Voetbal Primeur De la transferul in Scotia, Ianis a marcat 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.Rangers trebuie sa plateasca 5 milioane de euro pentru a-l cumpara de la Genk Presa din Italia a scris constant in ultima perioada ca si Lazio Roma e interesata de el.C.S.