Presa din Belgia anunta suma surprinzatoare cu care Rangers il poate transfera pe Ianis Hagi de la Genk

Publicatia belgiana Voetbal Primeur scrie ca intelegerea dintre cele cluburi e, de fapt, pentru suma de 6,5 milioane de euro."Revenirea lui Ianis Hagi la Genk e putin probabila, Rangers avand optiunea sa-l transfere in schimbul a 6,5 milioane de euro", scrie sursa citata.Ianis Hagi a ajuns la Genk in vara anului trecut, de la Viitorul, in schimbul a 4 milioane de euro.11 meciuri a disputat deja Ianis Hagi pentru Rangers, reusind 3 goluri si doua assisturi.Vezi si: Ianis Hagi reactioneaza vehement dupa zvonurile din ultimele zile I.G.